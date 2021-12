Etats-Unis : Build Back Better, later ?

Des rapports (Bloomberg, Axios) continuent d'évoquer une probabilité accrue que les démocrates du Sénat ne parviennent pas à finaliser le programme de...

(Boursier.com) — Des rapports (Bloomberg, Axios) continuent d'évoquer une probabilité accrue que les démocrates du Sénat ne parviennent pas à finaliser le programme de dépenses sociales et de climat du Build Back Better, pour 1.750 milliards de dollars environ, avant la fin de l'année. Des points de friction persistent, notamment le plafond de la déduction SALT, les congés payés et la complexité des changements fiscaux. L'intraitable sénateur démocrate Joe Manchin joue toujours son rôle perturbateur, après ses affirmations répétées selon lesquelles les démocrates devraient 'lever le pied', en particulier compte tenu de la reprise des inquiétudes concernant l'inflation.

Un rapport du CBO demandé par les républicains vendredi dernier a estimé le coût de la facture globale à 3 000 milliards de dollars sur dix ans si toutes les dispositions étaient rendues permanentes. Le CBO avait précédemment déterminé que le projet de loi, tel qu'adopté par la Chambre, ajouterait 200 milliards de dollars au déficit. Bank of America a estimé que la législation finale augmenterait le PIB américain de 50 points de base l'année prochaine, mais créerait des risques accrus concernant l'inflation.