Etats-Unis : bonne surprise sur l'inflation !

(Boursier.com) — Les chiffres de l'inflation américaine du mois d'octobre 2023 ressortent plutôt rassurants ce mardi. Ainsi, l'indice américain des prix à la consommation du mois d'octobre s'est affiché inchangé en comparaison du mois antérieur et en progression de 3,2% sur un an, alors que le consensus se situait à +0,1% d'un mois sur l'autre et +3,3% sur un an. L'indice ajusté, hors alimentaire et énergie, a lui aussi agréablement surpris, en augmentation de 0,2% seulement en comparaison du mois de septembre et de 4% sur un an, contre respectivement +0,3% et +4,1% de consensus.