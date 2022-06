Etats-Unis : biens durables, logement et industrie

Sur le front économique à Wall Street ce lundi...

(Boursier.com) — Sur le front économique à Wall Street ce lundi, les opérateurs suivront les commandes de biens durables, les promesses de ventes de logements et l'indice manufacturier de la Fed de Dallas. Les commandes préliminaires de biens durables pour le mois de mai seront publiées à 14h30 (consensus FactSet +0,15% en comparaison du mois antérieur, +0,3% hors transport). L'indice des promesses de ventes de logement pour le mois de mai, révélé par la National Association of Realtors, sera communiqué à 16h (consensus -3,5%). L'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois de juin sera enfin annoncé à 16h30 (consensus -0,5, contre -7,3 un mois avant).

Le FMI voit les États-Unis éviter de justesse la récession, tandis que la BRI lance un avertissement de stagflation pour l'économie mondiale... Le FMI a abaissé la prévision de croissance des États-Unis pour 2022 de 3,7% à 2,9% et a réduit l'estimation de la croissance pour 2023 de 2,3 à 1,7%. Les vents contraires actuels "à risque matériel" s'avéreront... plus persistants que prévu. Cependant, le FMI voit les États-Unis éviter de justesse la récession, arguant que le resserrement monétaire de la Fed aidera à réduire l'inflation et à protéger les revenus réels, soutenant ainsi la croissance économique. Cet avis intervient alors que les stratèges ont dernièrement rehaussé les probabilités de récession, dans ce contexte de durcissement monétaire accéléré et d'inflation record. La détérioration des perspectives économiques mondiales a également suscité davantage d'avertissements concernant un environnement stagflationniste dommageable. La Banque des règlements internationaux a souligné l'importance d'un resserrement rapide et décisif de la politique pour empêcher l'inflation de s'enraciner. La voie concédée pour éviter la récession est étroite et dépend beaucoup de l'évolution de l'inflation et d'un potentiel durcissement plus marqué des conditions des marchés financiers.

Nike, Jefferies ou Mullen, publient aujourd'hui leurs derniers résultats financiers trimestriels.