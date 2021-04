Etats-Unis : Biden défend son plan infrastructures, Yellen présente la note fiscale

Pour Joe Biden, ce plan de 2.250 Mds$ est indispensable pour que les Etats-Unis tiennent tête à la Chine et "pour que l'Amérique reste la première puissance mondiale". Le président démocrate a tenté de convaincre les élus républicains de le soutenir.

(Boursier.com) — Depuis la Maison Blanche, le président américain Joe Biden a lancé mercredi soir un vibrant plaidoyer pour convaincre le Congrès d'adopter son vaste plan d'investissement dans les infrastructures, d'un montant de l'ordre de 2.250 milliards de dollars.

Ce plan, présenté le 31 mars dernier, est indispensable selon le président démocrate pour que les Etats-Unis tiennent tête à la Chine et "pour que l'Amérique reste la première puissance mondiale".

"Est-ce que vous croyez que la Chine attend avant d'investir dans ses infrastructures numériques, dans la recherche et le développement ?", a lancé Joe Biden lors d'un discours. "Elle n'attend pas et elle mise sur le fait que la démocratie américaine sera lente et trop divisée pour tenir le rythme".

Soulignant qu'il n'existe pas "de ponts républicains ou d'aéroports démocrates", le président a appelé les élus républicains à "faire ce qui est bon pour l'avenir". Il s'est redit ouvert à "des négociations de bonne foi" avec pour seule ligne rouge de ne pas augmenter les impôts des personnes qui gagnent moins de 400.000 dollars par an (environ 337.000 euros).

Hausse de l'imposition des entreprises américaines en vue

Par ailleurs, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américaine, a détaillé mercredi le projet de réforme de la taxation des entreprises visant à financer le plan sur les infrastructures. Le volet principal consiste à relever le taux d'impôt sur les sociétés de 21% à 28%. Cet impôt, que Donald Trump avait ramené en 2017 de 35% à 21%, restera cependant proche de son plus bas niveau historique.

Ce projet fiscal repose aussi sur la conclusion d'un accord avec les grandes puissances économiques sur l'introduction d'un taux mondial d'imposition minimum des entreprises à 21%, et sur une taxe plancher distincte de 15% sur les bénéfices que les plus grandes firmes américaines publient dans leurs communiqués financiers aux actionnaires. Des dizaines de grandes entreprises aux Etats-Unis recourent à des stratégies fiscales complexes pour réduire à zéro leur dette fiscale fédérale.

Terminé les allègement fiscaux pour les énergies fossiles

Janet Yellen a déclaré n'avoir pas vu se matérialiser la promesse d'un investissement accru des entreprises aux Etats-Unis faite par la précédente administration au moment de la réforme de 2017, qui a allégé la pression fiscale sur les grandes entreprises. En revanche, a-t-elle regretté, les baisses d'impôts de Donald Trump ont entraîné une lourde chute de la part des recettes fiscales dans l'économie, avec des mesures incitant à basculer des bénéfices hors du pays.

Selon le document publié mercredi par le département du Trésor, le projet prévoit aussi la suppression des allégements fiscaux dont profite le secteur des énergies fossiles, une mesure censée permettre de récolter 35 milliards de dollars supplémentaires sur dix ans. Seront introduites à la place des mesures incitatives pour l'énergie verte.

Les transferts de bénéfices vers des paradis fiscaux dans le collimateur

Le seuil minimal de taxation des bénéfices réalisés à l'étranger par les filiales de groupes américains (GILTI), fixé en 2017 à 10,5%, serait porté à 21%. Un impôt minimal de 10% destiné à stopper le transfert des bénéfices des entreprises américaines vers des paradis fiscaux à l'étranger serait également remplacé par un nouveau système, avec une taxation là aussi à hauteur de 21%.

Joe Biden a critiqué par le passé Amazon et d'autres grands groupes pour n'avoir versé ces dernières années "aucun centime" en impôts sur les entreprises. Mardi, le patron d'Amazon, Jeff Bezos, s'est dit mardi favorable à une hausse de l'impôt sur les entreprises aux Etats-Unis, sans indiquer quel seuil il considérait comme acceptable.

