Etats-Unis : belle croissance des revenus

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — D'après le rapport gouvernemental du jour aux USA, les revenus personnels des ménages américains pour le mois de janvier 2020 sont ressortis en croissance de 0,6% en comparaison du mois antérieur, contre +0,3% de consensus de place et +0,2% un mois avant. Les dépenses personnelles de consommation ont augmenté de 0,2% par rapport au mois précédent, contre +0,3% de consensus et +0,3% sur le mois antérieur. L'indice ajusté des prix 'core PCE' a augmenté de 0,1% en comparaison du mois de décembre et de 1,6% sur un an.

Par ailleurs, la balance du commerce international de biens pour le mois de janvier 2020 est ressortie déficitaire de 65,5 milliards de dollars selon un autre rapport du jour, avec une baisse de 1% des exports et un recul de 2,2% des imports. Le consensus était de -68,7 milliards de dollars, tout comme le niveau révisé du mois précédent.