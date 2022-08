Etats-Unis : aucune "stat", mais quelques publications

Il n'y aura pas de statistique économique outre-Atlantique ce vendredi...

(Boursier.com) — Il n'y aura pas de statistique économique outre-Atlantique ce vendredi. Les opérateurs les plus assidus se contenteront de suivre l'intervention de Thomas Barkin, le patron de la Fed de Richmond. Les marchés ont joué depuis plusieurs semaines le "pivot de la Fed", espérant ainsi un apaisement sur le front de l'inflation et un retour à la baisse des taux dès l'année prochaine. Wall Street est peut-être allé un peu vite en besogne... Ce vendredi, l'outil FedWatch du CME Group donne une probabilité de 56,5% d'une hausse de taux de 50 points de base le 21 septembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire (fourchette 2,75 à 3%), et une probabilité de 43,5% d'une augmentation des taux plus vigoureuse de 75 points de base, qui serait alors la troisième consécutive du cycle actuel de durcissement monétaire.

Dans l'actualité des entreprises cotées à Wall Street ce vendredi, Deere et Foot Locker annonceront leurs derniers résultats financiers trimestriels.