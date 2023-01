Etats-Unis : accalmie confirmée concernant l'inflation

Les chiffres de l'inflation américaine publiés ce jeudi n'ont pas offert de grande surprise...

