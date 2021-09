Etats-Unis : 75% des Américains adultes ont reçu au moins une dose

Mais l'épidémie frappe désormais les enfants

(Boursier.com) — 75 % des Américains adultes ont reçu au moins une injection de vaccin anti-covid-19, s'est félicitée la Maison blanche. L'épidémie est toutefois encore très présente, et les USA rapportent près de 252.000 cas de Covid-29 chez des enfants sur la semaine close le 2 septembre, un record depuis le début de cette crise sanitaire. 1 Américain sur 500 est mort du virus depuis le début de la pandémie - plus de 650.000 personnes contre 4,5 millions à l'échelle mondiale selon l'Université Johns Hopkins. La proportion des Américains de plus de 12 ans pleinement vaccinés (deux doses) est de seulement 62,3%. De plus, les USA font face à une nouvelle flambée de l'épidémie avec les variants et en particulier le Delta. Les cas pédiatriques, qui avaient décliné au début de l'été, augmenteraient désormais de manière exponentielle, d'après l'American Academy of Pediatrics et la Children's Hospital Association. Le niveau hebdomadaire des cas pédiatriques est pratiquement... 300 fois plus élevé qu'en juin ! Les cas recensés la semaine dernière chez les enfants représentent 27% de l'ensemble des cas rapportés de covid.