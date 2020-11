Etats-Unis : 638.000 emplois créés en octobre

Etats-Unis : 638.000 emplois créés en octobre









Les chiffres de l'emploi américain pour le mois d'octobre publiés ce vendredi par le Département au Travail ressortent meilleurs que prévu...

(Boursier.com) — Les chiffres de l'emploi américain pour le mois d'octobre publiés ce vendredi par le Département au Travail ressortent meilleurs que prévu. Les créations de postes non-agricoles pour octobre sont au nombre de 638.000 selon l'évaluation du jour, contre un consensus voisin de 580.000 et une lecture révisée légèrement à la hausse à 672.000 pour le mois antérieur. Le taux de chômage américain a même reculé à 6,9% en octobre, bien plus que prévu, puisque le consensus était de 7,7% et que ce taux se situait à 7,9% selon le rapport du mois antérieur. Les créations d'emplois dans le privé ont positivement surpris à 906.000 en octobre, contre 650.000 de consensus et 892.000 pour la lecture révisée de septembre.

Le taux de participation à la force de travail est ressorti à 61,7% en octobre, contre 61,5% de consensus. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,1% par rapport au mois précédent et de 4,5% sur un an, contre +4,6% de consensus. Ce salaire ressortait stable un mois auparavant.