Etats-Unis : 379.000 créations d'emplois en février !

Etats-Unis : 379.000 créations d'emplois en février !









Deux fois plus que prévu...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les chiffres de l'emploi aux États-Unis pour le mois de février 2021 ont été assez époustouflants. Le taux de chômage américain a reculé à 6,2%, contre un consensus FactSet de 6,4% et un niveau de 6,3% un mois avant. Surtout, les créations de postes non-agricoles sont ressorties au nombre de 379.000, deux fois plus que prévu, contre une lecture révisée à 166.000 pour le mois antérieur. La précédente lecture de janvier était de 49.000. Le salaire horaire moyen a comme attendu augmenté de 0,2% en comparaison du mois antérieur (+5,3% sur un an).

Les créations de postes dans le privé se sont établies au nombre de 465.000, contre 225.000 de consensus et 90.000 pour la lecture révisée (en hausse) de janvier. Les créations d'emplois manufacturiers ont été de 21.000. Le taux de participation à la force de travail est ressorti à 61,4% contre 61,5% de consensus.

En février, la majeure partie des gains d'emplois concerne les secteurs des loisirs et de l'hospitalité, avec 355.000 créations de postes, soit quasiment la totalité des créations du mois. La levée des restrictions sanitaires dans certaines régions du pays a ainsi généré des emplois de manière assez massive, dont quatre cinquièmes dans les services alimentaires et les débits de boissons (286.000 postes). Les activités d'hébergement ont créé 36.000 emplois, alors que les services de divertissement, jeu et loisirs ont généré 33.000 postes. Les services temporaires d'aide ont créé 53.000 emplois.

Les opérateurs ont aussi pris connaissance ce jour de la balance du commerce international des biens et services aux USA pour le mois de janvier, qui ressort déficitaire de 68,2 milliards de dollars, contre 67,5 milliards de consensus de marché.