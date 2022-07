Etats-Unis : 372.000 créations d'emplois !

Les chiffres de l'emploi américain pour le mois de juin 2022 rapportés ce vendredi sont réjouissants...

(Boursier.com) — Les chiffres de l'emploi américain pour le mois de juin 2022 rapportés ce vendredi sont réjouissants. Ainsi, les créations de postes non-agricoles ont très nettement dépassé les attentes du consensus, à 372.000, alors qu'elles étaient attendues à 275.000. En ligne avec les attentes, le taux de chômage américain du mois de juin s'affiche stable à 3,6%. Les créations de postes dans le privé ont été au nombre de 381.000, contre 240.000 de consensus. Les créations d'emplois manufacturiers se sont élevées à 29.000 contre 23.000 de consensus. Le salaire horaire moyen a augmenté comme attendu de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 5,1% sur un an.

La variation de l'emploi salarié non agricole total pour avril a été révisée à la baisse de 68.000, passant de 436.000 à 368.000, et la variation pour mai a été révisée à la baisse de 6.000, de 390.000 à 384.000. Avec ces révisions, l'emploi en avril et en mai combinés est inférieur de 74.000 aux chiffres précédemment signalés.