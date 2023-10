Etats-Unis : 336.000 créations de postes en septembre, catastrophe ?

D'après le rapport du Département américain au Travail ce vendredi...

(Boursier.com) — D 'après le rapport du Département américain au Travail ce vendredi, les créations de postes aux Etats-Unis pour le mois de septembre 2023 se sont établies au nombre de 336.000, contre un consensus FactSet de 163.000 et un consensus Bloomberg de 160.000. Le taux de chômage s'est établi quant à lui inchangé à 3,8%, contre un consensus de 3,7%. Les indices boursiers américains plient avant bourse sur cette nouvelle, qui signifie que le marché américain du travail reste extrêmement dynamique, au grand désespoir de la Fed et des investisseurs. Les créations d'emplois dans le privé ont été au nombre de 263.000, contre environ 150.000 de consensus. dans le secteur manufacturier, ces créations ont été au nombre de 17.000, trois fois plus que prévu.

Les très solides gains d'emplois en septembre ont concerné les loisirs et l'hospitalité, le secteur gouvernemental, les soins de santé, ainsi que les services professionnels, scientifiques et techniques et l'aide sociale.

Les principaux indicateurs du marché du travail issus de l'enquête auprès des ménages ont montré peu ou pas de changement au cours du mois. Le taux de chômage s'est maintenu à 3,8% en septembre et le nombre de chômeurs est resté pratiquement inchangé à 6,4 millions. Le taux de participation à la force de travail a été de 62,8%, en ligne avec les attentes de marché.

La variation de l'emploi salarié non agricole total pour juillet a été révisée à la hausse de 79.000, passant de +157.000 à +236.000, et la variation pour août a été révisée à la hausse de 40.000, passant de +187.000 à +227 000. Avec ces révisions, l'emploi en juillet et août combinés est plus élevé que ce qui avait été annoncé précédemment de 119.000 postes.

En septembre, le salaire horaire moyen de tous les salariés du secteur privé non agricole a augmenté de 7 cents, ou 0,2%, à 33,88$. Au cours des 12 derniers mois, le salaire horaire moyen a augmenté de 4,2%. Le consensus était de +0,3% en comparaison du mois antérieur et de +4,3% sur un an.