Etats-Unis : 324.000 créations d'emplois dans le privé !

(Boursier.com) — D 'après le dernier rapport d'ADP sur le sujet, les créations d'emplois dans le privé aux États-Unis au mois de juillet 2023 se sont établies au nombre de 324.000, bien plus que prévu puisque le consensus était de 190.000 environ. Les créations d'emploi dans le privé pour le mois de juin ont quant à elles été révisées en baisse à 455.000, contre 497.000 précédemment annoncé. "L'économie se porte mieux que prévu et un marché du travail sain continue de soutenir les dépenses des ménages. Nous continuons d'observer un ralentissement de la croissance des salaires sans perte d'emploi généralisée", a ajouté Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP. Dans le détail du rapport de juillet, ce sont les petites entreprises qui ont généré l'essentiel des postes, avec 114.000 créations pour les sociétés de 1 à 19 personnes, 123.000 pour les sociétés de 20 à 49 employés, et 152.000 pour les sociétés de 50 à 249 personnes. Les grandes entreprises de plus de 500 personnes ont détruit 67.000 emplois.