Etats-Unis : 311.000 créations de postes en février, bien plus que prévu

(Boursier.com) — Les chiffres de l'emploi américain sont ressortis très solides une fois encore au mois de février. Les créations de postes non-agricoles s'établissent à 311.000, contre 215.000 de consensus FactSet et 504.000 pour la lecture révisée du mois antérieur. Le taux de chômage s'établit à 3,6%, contre 3,4% de consensus et 3,4% un mois avant. Des gains notables d'emplois ont été enregistrés dans les loisirs et l'hôtellerie, le commerce de détail, le segment gouvernemental et les soins de santé. L'emploi a diminué dans l'information et dans le transport et l'entreposage. Les créations d'emplois dans le secteur privé non-agricole ont été de 265.000, contre 228.000 de consensus. En revanche, le secteur manufacturier a détruit 4.000 postes. Le salaire horaire moyen du mois de février a progressé de 0,2% en comparaison du mois précédent et de 4,6% en glissement annuel, contre respectivement +0,4% et +4,7% de consensus, ce qui constitue une relative bonne nouvelle sur le front de l'inflation.

Notons que les créations de postes de décembre 2022 ont été revues ce jour de 260.000 à 239.000, alors que les créations de janvier 2023 ont été ajustées également en baisse, de 517.000 à 504.000.