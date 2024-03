Etats-Unis : 275.000 créations d'emplois en février, bien plus que prévu

Le rapport gouvernemental sur la situation de l'emploi surprend encore

(Boursier.com) — Le rapport gouvernemental sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de février 2024 a fait ressortir 275.000 créations de postes non-agricoles, contre un consensus de place de 200.000 et une lecture révisée - en forte baisse - à 229.000 pour le mois antérieur (353.000 précédemment évalué). Le taux de chômage s'est établi quant à lui à 3,9%, contre un consensus de 3,7% et un niveau de 3,7% également un mois plus tôt. Les créations de postes dans le privé ont été au nombre de 223.000, contre 175.000 de consensus et 177.000 un mois plus tôt (317.000 pour l'estimation antérieure de janvier). Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,1% en comparaison du mois antérieur contre 0,2% de consensus. Il augmente de 4,3% sur un an. Le taux de participation à la force de travail a peu évolué, à 62,5%, en ligne avec les attentes de marché.