Etats-Unis : 20 millions d'emplois privés détruits en avril !

Etats-Unis : 20 millions d'emplois privés détruits en avril !









Selon le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé non-agricole américain, pour le mois d'avril 2020...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Selon le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé non-agricole américain, pour le mois d'avril 2020, l'économie américaine a détruit 20,236 millions d'emplois privés ! Il s'agit d'une statistique catastrophique mais attendue, puisque le consensus était de 20 millions d'emplois détruits. Les petites entreprises américaines ont détruit plus de 6 millions de postes en avril, contre 5,3 millions pour les moyennes et près de 9 millions pour les grandes. Le secteur de la production de biens a supprimé 4,22 millions de postes, alors que les services ont détruit plus de 16 millions d'emplois.

En mars 2020, l'économie américaine avait perdu 149 milliers d'emplois, après en avoir créé 147 milliers en février.