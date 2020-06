Etats-Unis : 2,76 millions d'emplois détruits dans le privé en mai

Selon le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé non-agricole américain

(Boursier.com) — D'après le dernier rapport d'ADP sur le sujet, l'économie américaine a détruit 2,76 millions d'emplois privés au mois de mai 2020, contre un consensus de -8,66 millions et un niveau de -19,56 millions un mois plus tôt. Ainsi, les chiffres du mois de mai sont nettement moins dramatiques qu'escompté, et la lecture du mois d'avril est révisée en hausse. En mai, les petites entreprises ont détruit 435 milliers de postes, les moyennes 722 milliers et les grandes 1,604 million. Le secteur de la production de biens a supprimé 794 milliers d'emplois et les services ont détruit 1,967 million de postes.