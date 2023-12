Etats-Unis : 199.000 créations de postes en novembre !

Le marché de l'emploi américain résiste...

(Boursier.com) — Le marché de l'emploi américain résiste, puisque le Département US au Travail a fait état ce vendredi de créations de postes non-agricoles du mois de novembre au nombre de 199.000, contre un consensus d'environ 180.000 et une lecture antérieure de 150.000. Le taux de chômage américain s'est quant à lui tassé à 3,7% en novembre, contre 3,9% de consensus et 3,9% en octobre. Des gains d'emplois sont intervenus dans les soins de santé et sur le segment gouvernemental. L'emploi a également augmenté dans le secteur manufacturier, reflétant le retour des travailleurs d'une grève (syndicat automobile UAW). L'emploi dans le commerce de détail a diminué. Les créations de postes dans le privé ont été au nombre de 150.000 selon le rapport du jour, en ligne avec les attentes. Les créations d'emplois manufacturiers ont été de 28.000. Le taux de participation à la force de travail n'a pas vraiment évolué à 62,8%. Le salaire horaire moyen a augmenté un peu plus que prévu, de +0,4% en comparaison du mois antérieur et +4% sur un an.

La variation de l'emploi salarié non agricole total pour septembre a été révisée à la baisse de 35.000, passant de +297.000 à +262.000, et la variation pour octobre est restée à +150.000. Avec ces révisions, l'emploi en septembre et octobre combinés est de 35.000 inférieur à ce qui avait été annoncé précédemment.