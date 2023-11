Etats-Unis : 113.000 créations de postes dans le privé

Le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé américain a fait ressortir 113...

(Boursier.com) — Le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé américain a fait ressortir 113.000 créations d'emplois en octobre, contre 142.500 de consensus FactSet et 89.000 un mois avant. L'embauche dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie avait dominé la période de reprise après la pandémie, mais laisse la place désormais à l'éducation et à la santé. Ce sont surtout les entreprises de 50 à 249 salariés qui ont soutenu les chiffres d'octobre, avec 96.000 créations de postes dans ces entreprises moyennes. Les grandes entreprises de plus de 500 personnes ont généré 18.000 emplois. Les entreprises de 1 à 19 personnes ont créé 21.000 postes. Les firmes de 250 à 499 salariés ont en revanche détruit 18.000 postes. Outre l'éducation et les services de santé qui ont généré 45.000 postes, le secteur commerce, transport et utilities a créé 35.000 postes et celui des activités financières 21.000 postes. 17.000 emplois ont enfin été créés dans les loisirs et l'hospitalité en octobre.