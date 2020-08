Etats-Unis : 1,8 million de créations de postes !

Etats-Unis : 1,8 million de créations de postes !









Selon le Département américain au Travail...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Selon le Département américain au Travail ce vendredi, les Etats-Unis ont créé 1,80 million de postes non-agricoles au mois de juillet 2020, ce qui ressort supérieur au consensus de marché (1,675 million). Le taux de chômage américain du mois de juillet s'établit à 10,2%, en forte baisse en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de 10,5%.

L'amélioration du marché du travail a reflété la reprise continue de l'économie, qui avait été plombée en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19) et des efforts pour la contenir. En juillet, des gains d'emplois notables ont été enregistrés dans les loisirs et l'hôtellerie, le secteur gouvernemental, le commerce de détail, les services professionnels et commerciaux, ou encore les soins de santé.

Les créations de postes sont ressorties au nombre de 1,462 million dans le secteur privé en juillet, contre 4,737 millions pour la lecture révisée du mois de juin. Au total, en juin, les USA avaient créé 4,791 millions de postes non-agricoles.

En juillet, le taux de participation à la force de travail s'est élevé à 61,4%. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,2% en comparaison du mois antérieur et de 4,8% en glissement annuel.

Les chiffres de mai 2020 ont par ailleurs été révisés, avec 2,725 millions de créations de postes, contre 2,699 millions précédemment estimé.