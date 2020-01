Epargne salariale : cas pratique !

(Boursier.com) — Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, et Muriel Pénicaud, ministre du Travail, se rendront dans l'Essonne à Chilly-Mazarin ce lundi après-midi pour un déplacement consacré à l'intéressement et à la participation... L'épargne salariale, notamment à travers l'intéressement et la participation, a un impact direct sur la rémunération du salarié à la fin du moins.

Afin de favoriser l'intéressement et la participation, la loi PACTE a supprimé la taxe de 20% sur les sommes versées au titre de l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés, ainsi que sur la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

En parallèle, un travail de simplification a été réalisé par les ministères de l'Economie et des Finances et celui du Travail pour inciter les entreprises à mettre en place des accords d'intéressement, notamment avec la création d'accords type ou d'accords de branches "clés en main". Par ailleurs, si l'entreprise établit son premier accord d'intéressement en 2020, celui-ci peut être signé pour seulement 1 an au lieu de 3 ans.

Pour mieux faire connaître ces simplifications aux chefs de petites et moyennes entreprises, le ministère de l'Economie et des Finances a lancé lundi 20 janvier une campagne de communication dédiée à l'intéressement.

Dans ce cadre, les ministres visiteront Alu Concept, une entreprise spécialisée dans la menuiserie extérieure en aluminium, et qui va mettre en place un accord d'intéressement. A l'issue de cette visite, Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud discuteront avec des chefs d'entreprise de moins de 250 salariés sur le thème de l'intéressement et de la participation...