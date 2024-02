Enfin une bonne nouvelle pour le secteur privé français en février

Rassurant ?

(Boursier.com) — Enfin une bonne nouvelle du côté des indices PMI français. Si les dernières données indiquent une nouvelle contraction du secteur privé en milieu de premier trimestre 2024, le repli de l'activité globale a nettement marqué le pas, le taux de contraction ayant affiché son plus faible niveau des neuf derniers mois de recul. Cette tendance reflète des signes timides d'amélioration de la demande sous-jacente, dont témoigne la plus faible baisse des nouvelles affaires enregistré depuis mai 2023. L'emploi est également reparti à la hausse pour la première fois depuis octobre 2023 tandis que la confiance des entreprises s'est redressée à son plus haut niveau depuis sept mois.

Se redressant de 44,6 en janvier à 47,7, l'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale en France atteint un plus haut de neuf mois en février et ressort supérieur aux attentes du marché (45). L'indice PMI Flash HCOB de l'activité de services ressort de son côté à 48 (45,4 en janvier et 45,7 de consensus), au plus haut depuis 8 mois, tandis que l'indice PMI Flash HCOB de l'industrie manufacturière s'établit à 46,8 (43,1 en janvier et 43,5 de consensus), sur un plus haut de 11 mois.

Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête: "l'économie française semble s'engager sur la voie de la reprise en février. Bien que la baisse de l'activité se soit poursuivie, le rythme de la contraction a nettement ralenti, comme en témoigne un redressement de plus de trois points de l'indice PMI. Ce rebond a principalement résulté d'une amélioration sur le front de la demande, celle-ci ayant maintenant cessé de reculer à un rythme marqué. Parallèlement, l'inflation des prix facturés a également considérablement ralenti ".