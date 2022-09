Energie : pourquoi les prix du gaz diminuent fortement ?

Les prix du gaz naturel reculent pour la troisième journée alors que Bruxelles se prépare à dévoiler son plan anti-crise...

(Boursier.com) — Les prix du gaz naturel reculent pour la troisième journée consécutive alors que Bruxelles se prépare à dévoiler son plan anti-crise. A Rotterdam aux Pays-Bas, marché de référence du gaz naturel pour l'Europe, les contrats à terme à un mois (TTF) se négocient autour des 183 euros par mégawattheure (-4%) contre un sommet de plus de 340 euros en plein coeur de la crise énergétique. Les prix ont chuté de 14% au cours des deux sessions précédentes.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, présentera mercredi une version allégée de son plan visant à réduire la consommation d'énergie et à fournir des liquidités pour tenter d'empêcher une récession sur le Vieux continent. La CE devrait proposer aux 27 États membres du bloc d'imposer une contribution "exceptionnelle et temporaire" aux entreprises des secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage en fonction de leurs profits imposables réalisés au cours de l'exercice 2022, selon un projet de règlement vu par 'Bloomberg News'.

Bruxelles souhaite également instaurer deux objectifs en matière de réduction de la consommation d'électricité : un objectif de baisse de la demande globale et un objectif obligatoire de diminution de la demande pendant certaines heures de pointe. La CE veut aussi plafonner les revenus des producteurs d'électricité issue du nucléaire et des énergies renouvelables en limitant le prix de l'électricité 'verte'.

"Ce qui sera probablement dévoilé, c'est un cocktail de réforme du marché et de plafonnement des prix qui remodèle fondamentalement la façon dont les marchés européens de l'énergie ont agi depuis la déréglementation du début des années 2000", affirment dans une note les analystes de Citigroup.

Pendant que les politiques élaborent leur projet de loi, les pays européens continuent à remplir leurs réserves de gaz à l'approche de l'hiver. Les sites de stockage européens sont pleins à environ 84%, légèrement au-dessus de la moyenne quinquennale, et à 88% en Allemagne, selon les données de 'Gas Infrastructure Europe'.