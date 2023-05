Energie : les prix du gaz au plus bas depuis près de deux ans

L'inflation reste encore très élevée dans la zone euro et la bataille de la BCE pour ramener son taux annuel vers la barre des 2% est encore loin...

(Boursier.com) — L 'inflation reste encore très élevée dans la zone euro et la bataille de la BCE pour ramener son taux annuel vers la barre des 2% est encore loin d'être gagnée. Les responsables de l'Institution ne peuvent pourtant plus blâmer les prix de l'énergie, et notamment ceux du gaz qui évoluent au plus bas depuis la mi-2021. Les contrats à terme néerlandais (ICE TTF), la référence pour la zone euro, ont chuté pendant huit semaines consécutives et évoluent désormais autour des 25 euros le mégawattheure, contre un pic à plus de 300 euros en août 2022.

Certains traders parient même sur le fait que les prix à court terme pourraient tomber en territoire négatif cet été, note 'Bloomberg'. Une aubaine pour les ménages mais aussi pour les divers gouvernements européens dont certains ont été contraints de relancer leurs centrales à charbon pour garder les lumières allumées après que la Russie eut réduit son approvisionnement en gaz en réponse aux sanctions occidentales. Alors que certains observateurs craignaient également une pénurie et s'inquiétaient de la capacité de l'Europe à constituer des niveaux de stockage suffisants avant l'hiver, les stocks sont désormais supérieurs à la moyenne et pourraient même être pleins plus tôt que prévu. Selon les données de 'Bloomberg', les réserves européennes sont pleines à près de 67%, contre une moyenne quinquennale d'environ 50%.

L'augmentation des importations de GNL (gaz naturel liquéfié) pour remplacer les approvisionnements en énergie russe, tout comme un hiver assez doux sur le Vieux continent, expliquent ce retournement de situation. Sans oublier la relative faiblesse économique comme l'atteste la récession actuelle en Allemagne, et la place croissance des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen. De nouveaux parcs solaires et éoliens et de bonnes conditions météorologiques ont contribué à réduire les besoins en gaz pour la production d'électricité cette année, ce qui a encore atténué la demande de gaz. Bref, la crise énergétique en Europe n'est plus qu'un lointain souvenir.