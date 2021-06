Encore un indice de confiance au zénith dans la zone euro

L'indice du sentiment économique de la zone euro dévoilé par la Commission européenne ressort à 117,9 en juin contre 114,5 le mois précédent et 116,5...

(Boursier.com) — L 'indice du sentiment économique de la zone euro dévoilé par la Commission européenne ressort à 117,9 en juin contre 114,5 le mois précédent et 116,5 de consensus. L'indice de confiance renoue ainsi avec un niveau plus observé depuis plus de vingt ans, grâce notamment à la réouverture des magasins, restaurants et autres services.