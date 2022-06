En attendant l'inflation américaine

Le rendez-vous économique majeur de la journée ce vendredi sera donc celui des chiffres de l'inflation américaine du mois de mai...

(Boursier.com) — Le rendez-vous économique majeur de la journée ce vendredi sera donc celui des chiffres de l'inflation américaine du mois de mai. La Maison blanche a annoncé la couleur dès hier, indiquant que les chiffres d'inflation seraient sans doute toujours élevés, du fait en particulier des prix de l'énergie. Les investisseurs et économistes espèrent pourtant, pour certains, qu'un pic d'inflation ait été atteint. Le consensus FactSet pour le mois de mai est de 8,2% de hausse des prix en mai aux États-Unis, hors ajustements saisonniers et en glissement annuel (+0,7% en données ajustées et en comparaison du mois antérieur). Hors alimentation et énergie, le CPI est anticipé en hausse de 0,5% par rapport à avril et de 5,9% sur un an. La statistique sera dévoilée à 14h30.

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains pour le mois de juin, mesuré par l'Université du Michigan, sera communiqué à 16 heures (consensus 58,2). La balance budgétaire américaine du mois de mai sera publiée à 20 heures.

En guise d'avant-goût, en attendant les chiffres américains de l'inflation, les opérateurs ont pris déjà connaissance ce matin des indicateurs des prix en Chine. Hors ajustements saisonniers, le CPI chinois a augmenté de 2,1% en mai et sur un an, contre 2,3% de consensus. L'indice des prix à la production a quant à lui grimpé de 6,4%, en ligne avec les attentes.