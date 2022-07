Emploi / France  : la progression des embauches est portée par les CDI au 2e trimestre

Au 2e trimestre, le nombre des déclarations d'embauche de plus de 1 mois, hors intérim, augmente de +3,6% après la légère diminution enregistrée au 1er trimestre 2022 (-0,6%)...

(Boursier.com) — L 'Urssaf, qui dispose de l'un des baromètres d'emploi parmi les plus justes en France, vient de publier sa note de conjoncture du 2e trimestre 2022.

Sur la période, le nombre des déclarations d'embauche de plus de 1 mois, hors intérim, augmente de +3,6% après la légère diminution enregistrée au 1er trimestre 2022 (-0,6%). Cette progression est notamment portée par les embauches en CDI (+5,5% après +0,1%). Celles en CDD de plus d'un mois affichent une hausse plus mesurée (+1,5% après -1,2%).

Données dynamiques

Sur un an, les déclarations d'embauche de plus d'un mois augmentent de +13,9%, compte tenu d'une base favorable avec un 2e trimestre 2021 encore marqué par les restrictions sanitaires. En revanche, la hausse est encore de +15,6% par rapport au dernier trimestre 2019, juste avant le déclenchement de la crise sanitaire.

Au 2e trimestre 2022, la progression des déclarations d'embauche de plus d'un mois est plus marquée dans les entreprises de moins de 20 salariés (+5,2% après -4%) que dans celles de plus grande taille (+2,4% après +2%).

Le tertiaire en tête

Ce trimestre, les déclarations d'embauche de plus d'un mois augmentent plus particulièrement dans le tertiaire (+3,1% après -0,3%). Elles affichent une légère augmentation dans l'industrie (+0,5%, après +0%), et restent en légère baisse dans le secteur de la construction (-0,6%, après -3,9%).

Par rapport au dernier trimestre 2019, elles augmentent fortement dans l'industrie (+14%) et dans le tertiaire (+16,2%) et sont quasiment stables dans le BTP (-0,3%).

Forte croissance en Ile-de-France

Les analystes de l'Urssaf expliquent que sur un an, la totalité des régions métropolitaines bénéficient d'une nette progression des déclarations d'embauche de plus d'un mois. Les plus fortes augmentations sur un an sont observées essentiellement sur les régions : Ile-de-France (+20,3%), Corse (+16,2%) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (+15,1%). En revanche, la région Haut-de-France affiche la progression la plus modérée, avec +6,9%.