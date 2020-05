Effondrement des créations d'entreprises en avril en France

Effondrement des créations d'entreprises en avril en France









Sans surprise, les créations d'entreprises ont à nouveau chuté en avril...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sans surprise, les créations d'entreprises ont à nouveau chuté en avril. Selon les données de l'Insee, le nombre total de créations de sociétés, tous types d'entreprises confondus, a plongé de 33,5% le mois dernier après un repli déjà marqué de 25,4% en mars. Dans le contexte du confinement de la population en raison du Covid-19, les créations d'entreprises classiques s'effondrent (-42,1% après -30,1%) et les immatriculations de micro-entrepreneurs diminuent fortement (-24,0% après -19,5%).

Les chutes les plus lourdes concernent l'hébergement et la restauration (-52,9%), les services aux ménages (-45,1%) et les activités immobilières (-44,8%). Les secteurs qui contribuent le plus fortement à la diminution de l'ensemble des créations sont le soutien aux entreprises (contribution de -7,9 points), les services aux ménages (-4,7 points), le commerce (-3,6 points) et la construction (-3,6 points).