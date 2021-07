Economie : les réserves officielles de change reculent de pratiquement 5 MdsE en juin

(Boursier.com) — Les réserves officielles et autres avoirs en devises de l'Etat français s'élèvent à la fin du mois de juin 2021 à 186,242 milliards d'euros (221,33 Mds$) contre 191,234 MdsE (233,325 Mds$) à la fin du mois de mai 2021. Elles diminuent de 4,992 MdsE, en intégrant l'incidence des modalités de valorisation aux cours de change de fin de mois.

Les réserves de l'Etat se répartissent comme suit :

- Réserves en or : 116,042 MdsE En diminution de 6,297 MdsE

- Réserves en devises : 52,851 MdsE en augmentation de 971 ME

- Créances sur le FMI : 15,798 MdsE en augmentation de 355 ME

- Autres avoirs de réserve : 1,551 MdE en diminution de 21 ME.