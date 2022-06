Economie : Jamie Dimon (JP Morgan) se prépare à un "ouragan"

La flambée des prix des matières premières liée à la guerre en Ukraine, et la réduction rapide du bilan de la Fed pourraient provoquer un "ouragan" sur l'économie mondiale, a mis en garde le patron de la plus grande banque américaine.

(Boursier.com) — Le patron de la banque JP Morgan Chase, Jamie Dimon, toujours très écouté à Wall Street, a jeté un froid sur les marchés financiers mercredi, en affirmant qu'il préparait actuellement sa banque, le plus grand établissement bancaire américain, à un "ouragan" économique. Il a conseillé aux investisseurs de faire de même, dans un environnement assombri par le resserrement monétaire de la Fed et par les conséquences de la guerre en Ukraine sur les prix des matières premières.

"Vous savez, j'ai dit (récemment) qu'il y avait des nuages orageux à l'horizon, mais je vais changer... Il s'agit d'un ouragan", a déclaré Dimon lors d'une conférence financière à New York devant un parterre d'analystes et d'investisseurs. Alors que les conditions économiques semblent encore "bonnes" actuellement, personne ne sait si "l'ouragan sera mineur ou Super-ouragan Sandy", qui avait fait plus de 130 morts aux Etats-Unis en 2012, a-t-il ajouté.

"Vous devriez vous préparer", a déclaré Jamie Dimon. "JP Morgan se prépare et nous allons être très conservateurs dans la gestion de notre bilan". "En ce moment, le soleil brille encore, les choses vont bien, tout le monde pense que la Fed va pouvoir gérer cela", a dit le directeur général de JPM. "Cet ouragan est juste là, il est en route et vient vers nous" , a-t-il ajouté.

La réduction du bilan de la Fed, un défi sans précédent

M. Dimon a cité deux principaux facteurs d'inquiétude, à commencer par la réduction du bilan de la Fed, qui a entamé ce mercredi 1er juin son programme de "quantitative tightening" ("QT"), à un rythme qui atteindra 95 milliards de dollars par mois à partir d'août. Le bilan de la Fed frôle actuellement les 9.000 milliards de dollars, à la suite de ses programmes massifs de "QE" (achats d'actifs) pour contrer la crise provoquée par le Covid-19.

Fait sans précédent, pour juguler une inflation qui a dépassé 8% par an aux Etats-Unis depuis mars, la Fed va mener simultanément ce "QT" et son cycle de hausses de taux entamé en mars, qui pourrait porter le taux des "fed funds" à au moins 2,5% fin 2022.

L'autre sujet d'inquiétude est la guerre en Ukraine et son impact inflationniste sur les prix des matières premières, dont l'alimentation et l'énergie. Jamie Dimon a ainsi estimé que le baril de pétrole pourrait atteindre 150 à 175$.

Quant à la Fed, "nous n'avons jamais eu un "QT" d'une telle ampleur, donc nous sommes face à quelque chose qui pourrait faire l'objet de livres d'histoire pendant 50 ans", selon Jamie Dimon. Il a rappelé que les "QE" (programmes d'achat d'actifs) ont eu des effets secondaires imprévus comme de pousser de nombreux taux en terrain négatif, ce que le banquier a qualifié d'"énorme erreur".

Le rendement du T-Bond à 10 ans approche les 3%

Désormais, les banques centrales "n'ont pas d'autre choix (que de réduire leur bilan) parce qu'il y a trop de liquidités dans le système", a déclaré Jamie Dimon. "Ils doivent retirer une partie de ces liquidités pour stopper la spéculation, réduire les prix de l'immobilier et d'autres choses".

Sur les marchés obligataires mercredi, les taux se sont envolés pour la 2e séance consécutive dans l'anticipation du durcissement de la politique monétaire de la Fed. Le rendement du T-Bond à 10 ans bondissait en soirée de 10 points de base à 2,95%, et le taux du T-Bond à 2 ans gagnait 10 pb à 2,66%.