Economie / Chine : L'activité chute dans le secteur des services

(Boursier.com) — L 'indice composite de Caixin pour le mois de mars, qui comprend à la fois l'activité manufacturière et l'activité des services, est tombé à 43,9, contre 50,1 le mois précédent en Chine.

L'activité dans le secteur des services en Chine s'est contractée à son rythme le plus rapide depuis deux ans en mars, en raison de la reprise de l'épidémie de coronavirus.

L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit a ainsi plongé à 42 en mars contre 50,2 en février. C'est la plus forte baisse d'activité depuis le début de la pandémie en février 2020.