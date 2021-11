Eco / Zone Euro : ventes au détail en baisse en septembre

Les ventes au détail dans la zone euro ont accusé une baisse inattendue en septembre, pénalisées par le ralentissement de la consommation en Allemagne...

(Boursier.com) — Les ventes au détail dans la zone euro ont accusé une baisse inattendue en septembre, pénalisées par le ralentissement de la consommation en Allemagne et la faiblesse des ventes de produits non alimentaires, selon les statistiques officielles publiées vendredi.

Les ventes au détail ont ainsi reculé de 0,3% par rapport au mois d'août, mais affichent malgré tout une hausse de 2,5% en glissement annuel. Les économistes prévoyaient en moyenne une hausse de 0,3% sur un mois et de 1,5% sur un an.

Selon Eurostat, les ventes de carburants automobiles ont progressé de 1% en septembre, tandis que celles de produits alimentaires, de boissons et de tabac augmentaient de 0,7%.

Les ventes de produits non alimentaires ont en revanche diminué de 1,5%, avec un repli de 1,4% pour les ventes par correspondance et en ligne. L'Allemagne a enregistré la plus forte baisse des ventes au détail, soit -2,5%.