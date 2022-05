Eco / US : L'indice ISM manufacturier est ressorti en baisse à 55,4 en avril

(Boursier.com) — La croissance de l'activité manufacturière US a ralenti au mois d'avril selon l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée ce lundi. L'indice ISM manufacturier est ressorti en baisse à 55,4, égalant le plus bas de septembre 2020, contre 57,1 le mois précédent alors que les économistes s'attendaient à une amélioration à 57,5.

Le sous-indice des nouvelles commandes a atteint à 53,5, soit son plus bas niveau depuis mai 2020, après 53,8 et celui de l'emploi a reculé à 50,9 après 56,3 en mars. La composante des prix acquittés est ressorti à 84,6 après 87,10.