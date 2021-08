Eco / GB : la Banque d'Angleterre ne change rien

Eco / GB : la Banque d'Angleterre ne change rien









Crédit photo © Dylan Martinez

(Boursier.com) — La Banque d'Angleterre a laissé sa politique monétaire inchangée ce jeudi, comme prévu, en maintenant son taux directeur à 0,1%, soit son plus bas niveau historique. Le montant du programme d'achats de titres sur les marchés à 895 Milliards de livres (1.048 Milliards d'euros), n'est pas pas non plus modifié...