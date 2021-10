Eco / France : le rebond de la croissance est plus fort que prévu !

(Boursier.com) — La croissance de l'économie française a poursuivi son accélération au troisième trimestre, la progression de 3% du produit intérieur brut sur la période lui permettant de retrouver quasiment son niveau d'avant la crise sanitaire, selon l'Insee. Avec cette progression supérieure aux attentes, le PIB de la France s'inscrit désormais en repli de seulement 0,1% par rapport à son niveau du quatrième trimestre 2019.

De fait, l'acquis de croissance pour l'ensemble de l'année 2021, à savoir l'évolution du produit intérieur brut si la croissance du dernier trimestre était nulle, se situe à 6,6% au 30 septembre, ce qui conforte le scénario d'une croissance de 6,25% retenu par le gouvernement dans ses dernières prévisions.

L'Insee a dans le même temps revu en légère hausse l'évolution de l'activité économique des deux premiers trimestres de l'année, évoquant désormais une légère hausse de 0,1% du PIB au premier trimestre (contre une stagnation précédemment) et une progression de 1,3% au deuxième (contre +1,1% auparavant).

La demande intérieure finale reste le principal moteur de la croissance française, avec une contribution positive au PIB, de 3,3 points.

Celle du commerce extérieur est redevenue positive après avoir passé deux trimestres dans le rouge, tandis que la contribution des variations des stocks des entreprises, très volatile, s'est établie à -0,9 point.

Pour le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, qui s'exprimait sur Franceinfo ce matin, "3% de croissance en un trimestre c'est du jamais vu depuis plus de 50 ans"..."Cela veut dire que la France est dans la bonne direction. Elle se redresse, elle se redresse vite et elle se redresse fort", a-t-il ajouté.