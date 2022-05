Eco / France : La croissance du secteur manufacturier en question

La croissance du secteur manufacturier français s'est légèrement accélérée en avril, mais cette tendance risque de ne pas persister en raison des...

(Boursier.com) — La croissance du secteur manufacturier français a légèrement accéléré en avril, mais cette tendance risque de ne pas persister en raison des tensions inflationnistes et de la guerre en Ukraine. L'indice PMI S&P Global du secteur est remonté à 55,7, après 54,7 en mars qui était ressorti au plus bas depuis 19 mois.

Les entreprises interrogées ont fait état d'une légère augmentation des nouvelles commandes, "les clients anticipant de nouvelles hausses de prix et des problèmes d'approvisionnement".