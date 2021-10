Eco / Europe : croissance plus soutenue que prévu au T3

La croissance économique dans la zone euro a été plus soutenue que prévu au troisième trimestre pour rejoindre son rythme le plus élevé depuis un an...

(Boursier.com) — La croissance économique dans la zone euro a été plus soutenue que prévu au troisième trimestre pour rejoindre son rythme le plus élevé depuis un an grâce à la levée de nombreuses restrictions sanitaires, montre la première estimation du produit intérieur brut publiée vendredi. Le PIB des 19 pays ayant adopté la monnaie unique a progressé de 2,2% sur la période juillet-septembre par rapport aux trois mois précédents et de 3,7% sur un an.

Les économistes prévoyaient en moyenne une croissance de 2% d'un trimestre sur l'autre et de 3,5% en rythme annuel.

Au deuxième trimestre, la croissance avait atteint 2,1% par rapport à janvier-mars et 14,2% par rapport au trimestre correspondant de 2020, le plus marqué par l'impact économique des confinements stricts en Europe.

Les chiffres nationaux publiés vendredi ont montré que la croissance du troisième trimestre avait été plus faible qu'attendu en Allemagne (1,8%) et en Espagne (2%) mais plus forte qu'anticipé en Italie (2,6%) et surtout en France (3%).

Les taux les plus faibles ont été enregistrés en Lettonie (0,3%) et en Lituanie, le PIB a stagné sur juillet-septembre...