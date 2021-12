Eco / Chine : L'indice PMI des services tombe à 52,1 en novembre

L'activité dans le secteur des services en Chine a progressé en novembre à un rythme plus lent que prévu, dans un contexte de pressions...

(Boursier.com) — L 'activité dans le secteur des services en Chine a progressé en novembre à un rythme plus lent que prévu, dans un contexte de pressions inflationnistes croissantes et de persistance de la pandémie de coronavirus, soulignent les résultats d'une enquête privée publiée ce vendredi. L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit est ainsi tombé à 52,1 en novembre, contre 53,8 en octobre, mais est resté au-dessus de la barre des 50 points qui sépare la croissance de la contraction sur une base mensuelle.

Les résultats de cette enquête, qui se concentre davantage sur les petites entreprises des régions côtières, concordent avec ceux de l'enquête officielle, qui a également montré que l'activité du secteur a progressé à un rythme moins important en novembre. Selon les analystes, le secteur des services, qui a été plus lent à se remettre de la pandémie que le secteur manufacturier, reste plus vulnérable aux reprises de l'épidémie et aux mesures de restrictions mises en place pour lutter contre le COVID-19, ce qui assombrit les perspectives d'un rebond de la consommation dans les mois à venir...