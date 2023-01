Eco / Allemagne : l'inflation a ralenti nettement en décembre

La hausse des prix à la consommation en Allemagne a nettement ralenti en décembre sur un an selon la première estimation publiée ce mardi par...

(Boursier.com) — La hausse des prix à la consommation en Allemagne a nettement ralenti en décembre sur un an selon la première estimation publiée ce mardi par Destatis, l'institut fédéral de la statistique outre-Rhin. L'indice des prix calculé aux normes européennes IPCH affiche ainsi une contraction de 1,2% par rapport à novembre et un ralentissement à 9,6% sur un an après un bond de 11,3% le mois précédent !

Les économistes prévoyaient en moyenne respectivement une baisse de 0,5% d'un mois sur l'autre et un ralentissement de la progression en rythme annuel à 10,7%.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes allemandes est ressorti quant à lui en repli de 0,8% sur un mois, tandis que la hausse sur un an s'inscrit à "seulement" 8,6%.