Du mieux pour le secteur manufacturier de la zone euro en mai

Du mieux pour le secteur manufacturier de la zone euro en mai









L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est redressé de 33,4 en avril à 39,4 (estimation flash: 39,5) mais continue...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est redressé de 33,4 en avril à 39,4 (estimation flash: 39,5) mais continue néanmoins de signaler une très forte détérioration de la conjoncture. En effet, malgré l'assouplissement des mesures de confinement dans la zone euro, les restrictions toujours imposées par les gouvernements afin d'enrayer la propagation du coronavirus ont continué de peser sévèrement sur le secteur.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête : "la récession du secteur manufacturier de la zone euro semble avoir atteint son point culminant en avril, comme le suggère le fort ralentissement de la contraction de l'activité des fabricants en mai. Si cette amélioration de la conjoncture doit être mesurée à l'aune de la chute spectaculaire de l'indice PMI enregistrée le mois dernier, elle reflète également, sur une note plus encourageante, le redémarrage de l'activité de nombreuses entreprises sur fond d'assouplissement des mesures de confinement dans la zone euro. La levée progressive de ces mesures au cours des prochains mois devrait par conséquent stimuler la reprise du secteur. Si on peut s'attendre à des replis sans précédent de la production industrielle et du PIB au cours du deuxième trimestre, les données de l'enquête suggèrent une stabilisation possible - voir même une reprise de la croissance - du secteur manufacturier au troisième trimestre".