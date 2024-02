Du mieux pour le secteur manufacturier de la zone euro en janvier

La contraction a ralenti dans le secteur manufacturier de la zone euro en janvier, la production et les nouvelles commandes ayant enregistré leur plus...

(Boursier.com) — La contraction a ralenti dans le secteur manufacturier de la zone euro en janvier, la production et les nouvelles commandes ayant enregistré leur plus faible recul depuis avril 2023. Les replis de l'activité achats, des stocks d'intrants et de l'emploi se sont également atténués, tandis que les perspectives d'activité ont affiché leur plus haut niveau depuis neuf mois. Les taux de déflation des prix des achats et des prix de vente se sont par ailleurs redressés par rapport à décembre, ce malgré la première hausse des délais de livraison des fournisseurs depuis douze mois, engendrée par les perturbations sur la voie maritime de la mer Rouge.

L'indice PMI HCOB manufacturier de la zone euro, produit par S&P Global, s'est ainsi fortement redressé de 44,4 en décembre à 46,6, soit son plus haut niveau depuis dix mois. Si, conformément à la tendance observée depuis juillet 2022, il s'est de nouveau établi très nettement en-dessous de la barre des 50 et signale ainsi une nouvelle détérioration de la conjoncture industrielle de la région, l'indice met toutefois en évidence un ralentissement de la contraction pour un troisième mois consécutif.

Dr. Cyrus de la Rubia, Chef économiste à la Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "au vu des dernières données PMI HCOB, il faut s'attendre à une continuation au premier trimestre 2024 de la récession amorcée il y a un an dans le secteur manufacturier de la zone euro. Si l'indice PMI s'est redressé par rapport à décembre, il n'est cependant toujours pas repassé au-dessus de la barre des 50, délimitant la contraction de l'expansion".