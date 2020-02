Du mieux pour le secteur manufacturier de la zone euro en janvier

La contraction du secteur manufacturier de la zone euro s'est poursuivie en janvier, enregistrant toutefois son plus faible rythme depuis avril 2019...

(Boursier.com) — La contraction du secteur manufacturier de la zone euro s'est poursuivie en janvier, enregistrant toutefois son plus faible rythme depuis avril 2019. L'Indice PMI final pour l'industrie manufacturière s'est ainsi redressé de 46,3 en décembre à 47,9 (estimation flash : 47,8).

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête : "le secteur manufacturier de la zone euro a montré quelques signes de reprise en début d'année 2020, notamment une quasi-stabilisation des carnets de commandes, les derniers résultats de l'enquête signalant en effet la plus faible baisse des ventes des fabricants depuis la fin de l'année 2018. Les stocks d'intrants ont en outre enregistré leur plus fort repli depuis septembre 2016, tendance portant le ratio nouvelles commandes / stocks d'achats, un indicateur prospectif clé de la production manufacturière, à son plus haut niveau depuis presque un an et demi. Une vague d'optimisme a également gagné l'ensemble de la région en janvier comme en témoignent les perspectives d'activité à douze mois des fabricants qui se sont hissées à leur plus haut niveau depuis août 2018, le rebond de la confiance ayant été particulièrement important en Allemagne".