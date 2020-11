Donald Trump promet de contester les Etats récemment revendiqués par Joe Biden

Le président américain ne baisse pas les bras

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — "Tous les États récemment revendiqués par Biden seront légalement contestés par nous pour Fraude Électorale et Fraude Électorale d'État. Beaucoup de preuves - il suffit de consulter les Médias. NOUS ALLONS GAGNER! L'Amérique d'abord!", a tweeté le président américain Donald Trump, qui reste offensif et fait aussi état d'un "grand succès légal en Pennsylvanie". Dans un autre tweet, Trump réclame un arrêt des décomptes...

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Joe Biden, le candidat démocrate, a prédit sa victoire après des succès annoncés au Michigan et dans le Wisconsin. Donald Trump, lui, dénonce une fraude, engageant des procédures juridiques et réclamant de nouveaux décomptes. Biden est crédité pour l'heure de 243 grands électeurs contre 214 pour Trump. La dernière ligne droite se joue dans cinq Etats, le Nevada, l'Arizona, la Pennsylvanie, la Georgie et la Caroline du Nord.

Biden prend l'avantage à mesure de la prise en compte des votes massifs par anticipation, mais Trump et ses équipes s'engagent donc dans des procédures juridiques et réclament de nouveaux décomptes. Pour l'emporter, le vainqueur doit obtenir le soutien d'au moins 270 des 538 grands électeurs du Collège électoral. Des projections d'AP et de la chaîne Fox montrent que l'ancien vice-président d'Obama disposerait de 264 grands électeurs, tout près des 270 voix.