Donald Trump n'est plus contagieux, Barron Trump testé positif

Donald Trump n'est plus contagieux, Barron Trump testé positif









Le président américain Donald Trump, qui a rapidement repris sa campagne après sa contamination au nouveau coronavirus, ne serait plus contagieux et...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le président américain Donald Trump, qui a rapidement repris sa campagne après sa contamination au nouveau coronavirus, ne serait plus contagieux et il ne serait donc plus susceptible de transmettre le Covid-19, a affirmé encore hier mercredi le docteur Anthony Fauci à CBS. Fauci, l'un des principaux responsables de la lutte contre les maladies infectieuses aux Etats-Unis, indique donc que Trump est bien en mesure de participer à une émission dès jeudi sans risquer de contaminer son entourage. Le locataire actuel de la Maison blanche a pris part lundi en Floride à son premier meeting de campagne depuis l'annonce de son infection.

Barron Trump, 14 ans, l'un des fils de Trump, a quant à lui été testé positif au coronavirus sans présenter de symptômes, a fait savoir la Première dame Melania Trump. "Fort heureusement c'est un adolescent solide et il n'a montré aucun symptôme", a précisé Melania dans un communiqué. Depuis, Barron Trump et elle-même ont été testés négatifs. Trump avait annoncé plus tôt ce mois que son épouse et lui avaient été infectés. Le président américain avait été hospitalisé pendant trois jours au centre médical militaire Walter Reed. Melania Trump dit avoir présenté des symptômes mineurs.