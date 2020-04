Donald Trump met le feu au marché pétrolier !

(Boursier.com) — Donald Trump met le feu au marché pétrolier ! En hausse d'environ 10%, les cours du brut s'envolent désormais de plus de 30% après que le président américain eut déclaré que la Russie et l'Arabie saoudite avaient trouvé un accord pour réduire leur production. Sur Twitter, le locataire de la Maison Blanche vient d'affirmer : "Je viens de parler à mon ami MBS (prince héritier) d'Arabie Saoudite, qui s'est entretenu avec le président Poutine de Russie, et je m'attends & j'espère qu'ils réduiront d'environ 10 millions de barils (ndlr : la production), et peut-être bien plus, ce qui, si cela se produit, sera GRAND pour l'industrie du pétrole et du gaz !".

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Face à l'effondrement des cours du pétrole, Vladimir Poutine avait appelé mercredi les pays producteurs et consommateurs de pétrole à trouver une solution. Il a qualifié de "difficile" la situation sur les marchés mondiaux des hydrocarbures, qui subissent un double choc : chute de la demande liée au coronavirus d'une part, et hausse de l'offre due à la guerre des prix déclenchée début mars entre l'Arabie saoudite et la Russie.

Le baril de brut léger américain flambe actuellement de 33% à 27,3$ (contrat à terme de mai sur le Nymex), tandis que le Brent de mer du Nord s'envole de près de 40% à 34,3$ (contrat échéance juin).