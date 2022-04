Devises : l'euro affaibli malgré les "Minutes" de la BCE

Les positions un peu plus "faucon" que prévu dévoilées jeudi par les Minutes de la BCE n'ont pas suffi à soutenir l'euro, qui évoluait jeudi soir près de ses plus bas niveaux de l'année.

(Boursier.com) — La publication, jeudi, des "Minutes" de la dernière réunion de la BCE a montré que la banque centrale européenne se prépare à durcir sa politique monétaire face à l'inflation, même si elle se montre plus prudente et plus divisée en la matière que la Réserve fédérale américaine.

La BCE a laissé sa politique monétaire inchangée lors de sa réunion du 10 mars, mais le compte-rendu de cette réunion a montré que les membres de son Conseil des gouverneurs étaient majoritairement favorables à une réduction du soutien monétaire cette année.

Ces positions un peu plus "faucon" que prévu dévoilées par les Minutes de la BCE n'ont pas suffi à soutenir l'euro, qui évoluait jeudi soir près de ses plus bas niveaux de l'année. L'indice du dollar gagnait 0,1% 99,69 points face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro fléchissait de 0,1% à 1,0884$ face au billet vert. La devise européenne est revenue près de ses plus bas annuels du 7 mars dernier, sous 1,0850$, dans la crainte des effets négatifs de la guerre en Ukraine sur l'économie de la zone euro.

La BCE plus prudente que la Fed face aux risques sur l'économie

"Un grand nombre des membres (du Conseil) étaient d'avis que le niveau actuel élevé de l'inflation et sa persistance plaidaient en faveur de nouvelles mesures immédiates vers la normalisation de la politique monétaire." Cette phrase, issue du compte rendu de la dernière réunion de la BCE, démontre l'hésitation qui règne au sein de l'institution. Bon nombre de ses membres estimaient ainsi que "les conditions d'une remontée des taux d'intérêt étaient réunies ou sur le point de l'être".

Le 10 mars, la BCE a confirmé son intention de mettre fin au troisième trimestre à ses programmes d'achat d'obligations, mais elle n'a pris aucun engagement précis en matière de réduction supplémentaire de son soutien. La prochaine réunion de la BCE est prévue jeudi prochain, le 14 avril. La guerre en Ukraine complique la donne pour l'institution, les sanctions contre la Russie pesant aussi sur la croissance européenne, qui pourrait au mieux stagner au premier semestre...

Mercredi soir, les Minutes de la Fed ont au contraire montré que la banque centrale américaine compte frapper fort contre l'inflation, en relevant ses taux directeurs (sans doute d'un demi-point en mai) et en réduisant simultanément son bilan à raison de 95 milliards de dollars par mois, sans doute dès mai. La Fed, qui a cessé depuis la fin mars d'acheter des actifs, a démarré le 16 mars son cycle de hausse des taux par un tour de vis modéré, d'un quart de point, portant le taux des "fed funds" à 0,25%-0,50%.

Des hausses de taux attendues des deux côtés de l'Atlantique

Concernant la BCE, les marchés financiers anticipent pour l'instant un relèvement de 60 points de base au total d'ici la fin de l'année du taux de dépôt, actuellement fixé à -0,5%, même si aucun dirigeant de la BCE n'a jamais plaidé pour un resserrement aussi marqué. Aux Etats-Unis, les marchés tablent sur un relèvement de plus de 200 points de base du taux des "fed funds" pour atteindre au moins 2,5% fin 2022. Dans ses dernières projections, la Fed table de son côté sur un taux directeur proche de 2% en fin d'année.

L'inflation a atteint 7,5% sur un an dans la zone euro en mars, tandis qu'aux Etats-Unis, la hausse de l'indice des prix à la consommation en mars (publié le 12 avril) est attendu autour de 8,3%. Des niveaux très supérieurs aux objectifs des deux banques centrales, qui visent une hausse des prix à moyen terme de l'ordre de 2%.