Dette : Bruno Le Maire espère gagner la confiance des agences de notation

...

(Boursier.com) — S &P, qui a une perspective négative sur la note souveraine de la France, pourrait abaisser son rating le 1er décembre. Une décision qui serait logiquement mal perçue par le ministre des Finances mais qui serait aussi mauvaise pour le pays. "Bien sûr que le risque existe, j'en suis parfaitement conscient, c'est pourquoi je suis intransigeant sur la réduction de la dette et des déficits", a déclaré Bruno Le Maire sur 'France Info'. "Si notre note était dégradée demain, cela signifierait que les taux d'intérêt seraient à nouveau plus élevés, que nous emprunterions à un coût plus élevé et que nous jetterions des milliards d'euros par les fenêtres pour payer des intérêts".

🔴 La note financière de Standard & Poor's dévoilée le 1er décembre ➡️ "Je suis là pour prendre les décisions nécessaires" pour que la note de la France ne soit pas dégradée. "Je suis intraitable sur la baisse de la dette publique et du déficit." #8h30franceinfo pic.twitter.com/Gfe34zhjqT

— franceinfo (@franceinfo), via Twitter

En avril, Fitch Ratings a abaissé la note de crédit de la France de 'AA' à 'AA-', affirmant que les déficits budgétaires prévus pour cette année et l'année prochaine " sont bien supérieurs " à la médiane des emprunteurs souverains ayant une notation similaire. B.Le Maire a affirmé qu'il avait pris les décisions nécessaires pour éviter une dégradation en veillant à ce que le déficit budgétaire diminue à 4,4% de la production économique en 2024, contre 4,9% cette année. "Cela implique d'avoir des finances publiques bien gérées et de respecter nos engagements envers les Français, les partenaires européens et les marchés", a souligné B.Le Maire. "Les propos du ministre des Finances sont crédibles et j'espère que nous gagnerons la confiance des agences de notation".