Détérioration de la conjoncture confirmée dans le secteur manufacturier français en août

(Boursier.com) — Les données de l'enquête PMI HCOB mettent en évidence une nouvelle détérioration de la conjoncture dans le secteur manufacturier français en août, une baisse accrue du volume des nouvelles commandes reçues par les entreprises ayant fait chuter la production et l'emploi. En conséquence, les perspectives d'activité à douze mois se sont de nouveau orientées à la baisse, le degré de pessimisme s'étant renforcé par rapport à juillet. Parallèlement, les fabricants français accordant de plus en plus de remises de prix afin de rester compétitifs, les prix de vente ont affiché leur plus forte baisse depuis août 2016.

L'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière, produit par S&P Global, s'est ainsi établi à 46 en août, contre 46,4 en première estimation. S'il s'est redressé de presque un point par rapport au mois précédent (45,1), il continue cependant d'indiquer une forte détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier français et demeure nettement inférieur à sa moyenne de long terme (51,4).