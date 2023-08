Détérioration de l'activité confirmée dans le secteur des services en France

Les dernières données PMI HCOB, produites par S&P Global, confirment la contraction de l'activité en ce début de troisième trimestre dans le secteur...

(Boursier.com) — Les dernières données PMI HCOB, produites par S&P Global, confirment la contraction de l'activité en ce début de troisième trimestre dans le secteur des services français, indiquant ainsi un nouvel affaiblissement de la conjoncture. Après une première baisse de l'activité du secteur depuis cinq mois en juin, le taux de contraction s'est renforcé en juillet et a atteint son plus haut niveau depuis près de deux ans et demi.

À 47,1 en juillet contre 48 en juin et 47,4 en première estimation, l'indice PMI HCOB de l'activité commerciale est ainsi au plus bas depuis février 2021, et signale une deuxième contraction mensuelle consécutive de l'activité. Celle-ci a par ailleurs été synonyme de nette détérioration de la conjoncture du secteur par rapport à la tendance générale du premier semestre 2023, marqué par plusieurs mois de croissance solide.

Globalement, l'indice HCOB PMI composite recule de 47,2 en juin à 46,6 et signale une accélération de la contraction dans le secteur privé français en juillet. Il indique par ailleurs la plus forte baisse de l'activité globale depuis novembre 2020.

Dr. Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "la détérioration de la conjoncture se poursuit dans le secteur des services français, l'activité ayant reculé pour un deuxième mois consécutif en juillet tandis que la demande affiche un niveau faible, notamment la demande étrangère. Ces deux tendances n'augurent rien de bon pour les performances des prestataires de services français dans les mois à venir".