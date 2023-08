Détérioration accrue de l'activité dans le secteur manufacturier de la zone euro en juillet

Les dernières données PMI HCOB produites par S&P Global mettent en évidence une détérioration accrue de la conjoncture dans le secteur manufacturier...

(Boursier.com) — Les dernières données PMI HCOB produites par S&P Global mettent en évidence une détérioration accrue de la conjoncture dans le secteur manufacturier de la zone euro en début de troisième trimestre. Les niveaux de production, le volume des nouvelles commandes, l'emploi et l'activité achats ont en effet reculé, les taux de contraction s'étant redressés par rapport à juin. Les replis de la production et des nouvelles commandes ont en outre été, hormis les mois de confinement imposés pendant la crise sanitaire, les plus marqués depuis la crise financière mondiale de 2008/2009 - tendance se vérifiant également pour les nouvelles commandes à l'export, le volume du travail en cours et l'activité achats.

L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro ressort ainsi à 42,7 (identique à sa première estimation) contre 43,4 en juin, en recul pour un sixième mois consécutif en juillet. Il signale la plus forte détérioration de la conjoncture depuis mai 2020.